Release Cozy Caravan voor Nintendo Switch uitgesteld naar volgende week

De knusse titel Cozy Caravan is al even in Early Access op Steam te spelen en werd daar erg positief ontvangen. Vandaag zou de ’traveling merchant adventure game’ ook naar de Nintendo Switch komen. Maar 5 Lives Studio laat weten dat die release met een week vertraagd is. De game staat nu gepland voor volgende week donderdag 15 januari. Switch-spelers die uitkeken naar deze titel zullen dus nog even geduld moeten hebben. Hieronder vind je hun volledige statement:

‘Hoyo,

Cozy Caravaners!

Due to a minor hiccup, the Switch release is being pushed back to January 15th.

The full release on Steam and Apple Arcade will still be on January 8th. Sorry for the delay, and thanks so much for being patient with us! We can’t wait to share vi.o with all of you! See you at the Whizz Bang Fair!’

In Cozy Caravan creëer je een schattige alter ego waarmee je op pad gaat om een reizende winkel te openen. Samen met je beste vriend Bubba en je trouwe Caravan verken je een magische en schattige wereld waarin je nieuwe personages ontmoet en een rustig leventje leidt. Verzamel materialen, creëer spullen aan de hand van schattige mini-games en zet daarna je marktje op om deze spulletjes te verkopen. Geniet van de warmte die kleine dorpjes met zich meebrengen en help de lokale bevolking met hun problemen, of leer hun geschiedenis kennen.

Cozy Caravan verschijnt volgende week donderdag in de Nintendo eShop. Geniet in de tussentijd nog even van een oudere gameplay-trailer.