Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel is nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Switch-bezitters hoeven niet langer meer te wachten op Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel. Het avonturenspel van ontwikkelaar SalsaShark Studios is immers vanaf nu speelbaar op Nintendo’s hybride console! De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 26 januari 10% korting op jouw aankoop. Om deze titel te downloaden heb je 821 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel red je geen prinsessen of werelden, maar jouw eigen rommelende maag. Voordat je wat voedsel naar binnen kunt werken, zul je alleen wel op avontuur in Schländ moeten gaan. Tijdens de reis staan er onder andere ontmoetingen en platformuitdagingen op je te wachten. Daarnaast bezit deze game ook over mysteries, bizarre problemen en zelfs een speciaal combineermechaniek. Gaat het jou lukken om uiteindelijk de perfecte schnitzel te bereiden?

Wil je deze titel graag in actie zien? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!