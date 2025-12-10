Seina: A Tale of Spirits aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Fans van cozy avonturengames kunnen weer een titel aan hun wensenlijstje toevoegen. Seina: A Tale of Spirits komt namelijk naar de Nintendo Switch 2. Wanneer precies is nog niet bekend. Wel weten we dat de handgetekende game ergens in 2026 zal verschijnen. Naast de aankondiging hebben uitgever Pofupofu Studios en ontwikkelaar Argyro Brotsi ook een teaser-trailer gedeeld. Bekijk deze vooral onderaan om een indruk te krijgen van wat we mogen verwachten van deze cozy titel.

Waar gaat Seina: A Tale of Spirits over?

Seina: A Tale of Spirits is een fantasie-avonturenspel met een Japans geïnspireerde, handgeschilderde wereld. Het draait om Mika, een jong meisje dat op zoek is naar haar verloren kat. Tijdens deze zoektocht komt zij per ongeluk in een serene geestenwereld terecht. Naarmate Mika dieper deze wereld ingaat, ontdekt ze verhalen die in de wereld verborgen liggen. De game draait om rustig, stressvrij exploreren. Spelers dwalen door met de hand geschilderde locaties, ontmoeten vriendelijke dierengeesten en lossen eenvoudige, toegankelijke puzzels op. Het verhaal wordt verteld door middel van gebaren, omgevingsaanwijzingen en visuele expressie. Niet door dialogen of traditionele tussenfilmpjes.

Elk gebied moedigt spelers aan om te vertragen, te observeren en in hun eigen tempo te verkennen. De geestenwereld reageert subtiel op Mika’s aanwezigheid. Geesten uitten hun nieuwsgierigheid, heiligdommen onthullen flarden van herinneringen en kleine geheimen komen aan het licht voor wie de tijd neemt om te kijken.

Komt Seina: A Tale of Spirits op jouw wensenlijstje?