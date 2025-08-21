Deer & Boy loopt volgend jaar naar de Nintendo Switch

Tijdens gamescom worden veel spellen aangekondigd, waaronder een game van ontwikkelaar Lifeline Games en uitgever Dear Villagers: Deer & Boy. In deze titel volg je het avontuur van een jongen die is weggelopen van huis. Gelukkig betekent dat niet dat hij er helemaal alleen voor staat, want hij komt een jong hertje tegen. Omdat het dier erg kwetsbaar is, besluiten jullie samen op reis te gaan en jullie vaardigheden steeds verder te ontwikkelen. Daarom zie je in dit spel een prachtige vriendschap ontstaan, dat wordt versterkt door prachtige visuals en meeslepende muziek.

We zullen alleen nog even moeten wachten op Deer & Boy, aangezien er nog geen exacte releasedatum naar buiten is gebracht. Wel weten we dat het spel in 2026 onder andere naar de Nintendo Switch komt. Hieronder kun je de nieuwste trailer bekijken en een impressie krijgen van de gameplay.