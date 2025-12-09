Fairy Tail: Dungeons aangekondigd voor Nintendo Switch

Fairy Tail-fans, opgelet! Een kleine anderhalf jaar nadat Fairy Tail: Dungeons oorspronkelijk uitkwam, maakt de game nu eindelijk ook de overstap naar Nintendo Switch. Fans van de anime die een Switch-console hebben, kunnen vanaf 7 januari 2026 in de game duiken. Sinds de oorspronkelijke release in augustus vorig jaar heeft de game overwegend positieve reviews vergaard. Dat belooft dus wat!

Er is geen tekort aan Fairy Tail-games, maar Fairy Tail: Dungeons doet het toch nét even anders. Dit is namelijk een deckbuilding roguelike. Die heeft alles wat je van zo’n game mag verwachten: turn-based combat, magische kaarten met speciale moves, drie dappere personages en natuurkijk de dungeon zelf – een uitgestrekte doolhof die barst van de vijanden, schatten en geheimen. En dat allemaal verpakt in de bekende anime. Wat is dan het roguelike-element? Tijdens elke run verken je de dungeon totdat de lantaarn uitgaat – of totdat je het loodje legt natuurlijk. Elke keer als dat laatste gebeurt, krijg je speciale amuletten die je in volgende runs kunnen helpen. De kaarten in je deck laten je aanvallen, verdedigen, magie gebruiken en meer. Dankzij Magic Chain doe je je vijanden zoveel schade dat ze geen schijn van kans maken.

Hoe dat eruit ziet, kun je in de oorspronkelijke trailer voor de pc-versie zien: