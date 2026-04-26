Creative Assembly deelt een mogelijke eerste teaser voor Alien Isolation 2

Creative Assembly heeft op social media een korte teaser gedeeld voor iets dat met Alien Isolation te maken heeft. De teaser heet False Sense of Security en toont een save station. De beschrijving van de video zegt vervolgens: “A feeling of being safer than one really is”. Het lijkt er hiermee dus op dat deze save station dus niet meer zo veilig zijn in het vervolg.

Het is overigens nog niet 100% zeker dat het hier om Alien Isolation 2 gaat, maar de kans is groot van wel. Want waarom zouden ze anders een random filmpje over een save station uploaden op hun Alien Isolation YouTube-kanaal? Afgezien hiervan weten we dat dit vervolg al sinds 2024 in ontwikkeling is. We weten verder niet voor welke platformen dit vervolg wordt gemaakt en wanneer die zal verschijnen. Het is te hopen dat er een Switch 2-versie komt, maar op dit moment is nog niets zeker.

