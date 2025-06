Capcom Spotlight aangekondigd voor 26 juni

Na de Capcom Spotlight begin februari, kondigt Capcom alweer een nieuwe Spotlight aan. Hierin zullen weer een aantal aankomende Capcom games gepresenteerd gaan worden. De presentatie duurt ongeveer 40 minuten en begint hier in Europa op 26 juni om 12:00 uur. Om dit evenement aan te kondigen heeft Capcom een korte video online gezet. Hierin laten ze alvast de games zien die voorbij gaan komen. Verwacht informatie en nieuwe gameplaybeelden van games als Street Fighter 6, Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem en Pragmata. De korte video kun je hieronder bekijken.

Van deze vier games verscheen Street Fighter 6 onlangs als launchtitel voor de Switch 2. In onze review lees je waarom dit een must-have is voor fighting game liefhebbers. Mogelijk geeft de Capcom Spotlight meer informatie over aankomende DLC voor deze game. Voor Monster Hunter Wilds, die eind februari verscheen voor de andere consoles, zijn er een aantal vage geruchten dat de game wellicht op de planning staat voor de Switch 2. Wie weet horen we nog verrassende aankondigingen in deze spotlight!

Ga jij deze Capcom Spotlight kijken? Laat het ons weten in de reacties!