The Super Mario Galaxy. Movie heeft wereldwijd al 800 miljoen dollar opgebracht.

Het X-account Global Box-office heeft nu officieel bevestigd dat The Super Mario Galaxy. Movie wereldwijd al 800 miljoen dollar heeft opgebracht. Het is daarmee de eerste film die dit weet te bereiken sinds Avatar Fire and Ash. De film heeft hiernaast ook de prijs voor het beste openingsweekend van het jaar gehaald (voor een Amerikaanse-film) in Japan. De film haalde hier het afgelopen weekend 11 miljoen dollar op.

This includes the BEST opening of the year for an American movie in Japan, where it debuted with $11M this… pic.twitter.com/PISCGxGbAV — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) April 26, 2026

Dat zijn geen verkeerde resultaten voor een film die (in de meeste landen) slechts een paar weken uit is.