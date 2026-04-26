The Super Mario Galaxy. Movie heeft wereldwijd al 800 miljoen dollar opgebracht.

Door
Maarten
-
Rosalina in Nintendo and Illumination’s THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE, directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic.

Het X-account Global Box-office heeft nu officieel bevestigd dat The Super Mario Galaxy. Movie wereldwijd al 800 miljoen dollar heeft opgebracht. Het is daarmee de eerste film die dit weet te bereiken sinds Avatar Fire and Ash. De film heeft hiernaast ook de prijs voor het beste openingsweekend van het jaar gehaald (voor een Amerikaanse-film) in Japan. De film haalde hier het afgelopen weekend 11 miljoen dollar op.

Dat zijn geen verkeerde resultaten voor een film die (in de meeste landen) slechts een paar weken uit is.

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR