Alien: Isolation 2 is onthuld, komt ook naar Switch 2

Vandaag is Alien: Isolation 2 aangekondigd tijdens Summer Game Fest. De game, gemaakt door Creative Assembly heeft nog geen releaseperiode, maar het is wel al bevestigd dat die naar de Switch 2 zal komen. Dit naast de PS5, Xbox Series S|X en pc natuurlijk.

Het is ondertussen 12 jaar geleden sinds het origineel oorspronkelijk verscheen (de Switch kreeg hem in 2019) en volgens de ontwikkelaars is dit echt een nieuw hoofdstuk. Eentje die verder moet bouwen op het nalatenschap van het origineel. Hoewel we nog niet veel weten heeft SEGA al een beetje onthuld over de setting van het verhaal.

In Isolatiion 2 bevind je je op een afgelegen kolonie-planeet waar een onderzoeksteam een neergestort voertuiig ontdekt. Een iets te ijverige onderzoeker maakt het haar taak om dit te onderzoeken, maar laat hierdoor een verschrikkelijk monster los. Je bent nergens meer veiilig en dus moet je alles op alles zetten om te ontsnappen terwijl je wordt opgejaagd.