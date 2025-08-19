Pokémon Legends: Z-A krijgt 21 augustus een spannende trailer

Van Pokémon Legends: Z-A is de laatste tijd al een hoop getoond. Gisteren nog kwam er informatie naar buiten over de Pokémon Battles. Vandaag is er een spannende teaser gedeeld die je hieronder kan bekijken. Zoals de afbeelding al toont lijkt er wat aan de hand te zijn bij een gebouw. Deze teaser zal op 21 augustus 2025 om 15.00 uur een vervolg krijgen. Dan zal er een trailer op het YouTube-kanaal van Pokémon gedeeld worden. Deze video zal twee minuten en twintig seconden duren.

Pokémon Legends: Z-A zal op 16 oktober 2025 verschijnen op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Deze titel zal zich afspelen in Lumiose City, een stad vol avonturen. Overdag en in de avond zijn er verschillende activiteiten om te doen. Overdag kan je naar hartelust Pokémon in het wild zoeken en vangen. Terwijl in de avond de Z-A Royale op de planning staat, waarvoor je door battles je reputatie moet zien op te krikken. Meer over het verhaal en deze onderdelen kan je hier lezen.

Wat verwacht jij van deze teaser? Laat het ons weten in de reacties!