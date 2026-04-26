NateTheHate weet zeker dat er een Star Fox aankondiging komt

NateTheHate sprak eerder al over een Star Fox-game waarvan hij beweert dat hij in juni al naar de Switch 2 komt. Nate gaf aan dat deze Star Fox game deze maand wordt aangekondigd. De maand is echter alweer bijna voorbij en de game is nog steeds niet aangekondigd. Op het Forum Reset Era heeft Nate nu gereageerd op zijn claim. Nate heeft “zero doubt” dat het Star Fox project eraan komt. Volgens hem betekent het simpelweg dat, als de aankondiging wordt uitgesteld, het marketingteam van Nintendo de planning een beetje heeft aangepast. Hij zegt om precies te zijn het volgende:

“I have zero doubt in the Star Fox project hell, VGC and a French journalist have also spoken about the game and back the info of it coming in June. If it doesn’t get revealed this month as planned, it simply means Nintendo made a marketing pivot and adjusted the timeline a touch.”

“I enjoy seeing the revisionist history around Splatoon Raiders when you had people doubting it would even release this year just days before I dropped this episode.”

Geloof jij dat er binnen enkele weken een nieuwe Star Fox game wordt aangekondigd en deze vervolgens in juni al uitkomt?