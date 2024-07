Creature-collector EvoMon krijgt releasetrailer

Vanaf 2 augustus kun je los met deze Tamagotchi+!

Op de pc was EvoMon al een tijdje uit, maar wees eerlijk: er is natuurlijk geen beter platform voor een creature-collector game dan een handheld. Hoog tijd voor een Switch-release dus! En lang hoeven we niet te wachten, want volgens de aankondigingstrailer kunnen we 2 augustus al beginnen. Wat kun je verwachten van deze game? Wij vertellen je meer.

Het belangrijkste in EvoMon zijn, niet geheel verrassend, de Evomon. Je krijgt een baby-versie van een van deze wezentjes, die je vervolgens opvoedt. Maar het is niet alleen maar voeden en luiers verschonen, je moet ook trainen! Door minigames te spelen kan je Evomon namelijk tot twee keer toe evolueren. Na wat randzaken zoals vissen, winkelen, je huis inrichten en op expeditie gaan, kan het echte werk beginnen. Je kunt met je volwassen Evomon namelijk gevechten aangaan in de hoop zo de Evomon Champion te worden. Haalt je Evomon dit niet? Geen zorgen, je kan ze weer tot leven wekken óf met voorgangers combineren om zo elke van de 49 soorten te ontdekken. En vergeet niet dat elke soort drie vormen heeft: 147 evoluties om te trainen dus! Vanaf vrijdag 2 augustus zal EvoMon voor € 9,99 in de Nintendo eShop verkrijgbaar zijn.