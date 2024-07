Splatoon 3 wereldkampioen, team Jackpot, verliest titel

Doordat leden van het team zich niet aan de regels hebben gehouden verliezen ze nu hun wereldtitel.

Afgelopen april werd in Tokyo de Nintendo World Championships gehouden. Oorspronkelijk zouden ze al in januari gehouden worden, maar door bedreigingen, werden het evenement en Nintendo Live geannuleerd. In april kon het toch doorgaan en werden de Mario Kart 8 Deluxe en Splatoon 3 kampioenen gekroond. Nu is het Amerikaanse team wat het toernooi van Splatoon 3 heeft gewonnen alsnog gediskwalificeerd.

Nintendo heeft dit onthuld via onder andere X. Hoewel ze het vaag houden door te zeggen dat Community Guidelines overtreden zijn, is online duidelijk waardoor het gebeurd is. Zoals in onder andere deze thread te lezen is, hebben verschillende teamleden zich flink racistisch uitgelaten. Hierdoor verliezen ze dus hun titel. Ook zal de in-game Splashtag banner die uitgedeeld werd aan spelers van de game aangepast worden. Of nu de tweede plek automatisch de titel krijgt is onbekend. De tweede plek ging naar het Japanse team, Phantom Thief.