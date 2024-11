Critter Café krijgt launch trailer

Game-ontwikkelaar Secret Mode en publisher Sumo Digital hebben vandaag een launch trailer gedeeld voor Critter Café. Critter Café is een lifesim die eerder deze week is verschenen voor de Switch. In de game run je een café run en moet je zogenaamde Critters verzamelen. Wij hebben de game op gamescom al even mogen spelen. lees hier wat wij er toen van vonden.

In Critter Café serveer je klanten met koffie, gebak etc. Je klanten spenderen graag tijd met Critters. Ook host je hier Critter-feestjes en film avonden. Terwijl je de magische wereld Otherlands verkent ontdek je 35 schattige critters. Spelen, verzorgen schoonmaken, het is aan jou wat jij met deze critters doet. Critters binden zich aan jou wanneer jij tijd met ze spendeert in jouw café activiteiten. Benieuwd naar de game? Bekijk dan de trailer hieronder: