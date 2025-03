Morkull Ragast’s Rage krijgt launch trailer

Morkull Ragast’s Rage is een 2D actie platformer die eerder deze week verscheen voor de Switch. Om de launch te vieren is er nu een launch trailer van de game gedeeld. In de trailer krijg je alvast een mooie eerste indruk van de platform actie die je in de game te wachten staat. Je kunt hem hieronder bekijken.

Morkull Ragast’s Rage is een 2D game die platformen en actie combineert. In de game speel je als de titulaire Morkull. God van de dood en de duisternis. Zijn belangrijkste vaardigheid is het breken van de 4de wand, waardoor hij dus ook met jou als speler kan communiceren. In Morkull speel je voor de verandering met de schurk uit het verhaal. Een schurk die zich bewust is van het feit dat hij een karakter is uit een video game, bestuurt wordt door een speler en dat hij is gemaakt door ontwikkelaars. Het doel van het spel is om Morkull te helpen om te ontsnappen uit de Ragast, zodat hij zijn kwade plannen kan uitvoeren en over de wereld kan heersen.