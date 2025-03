Nog een nachtje slapen en dan kunnen we op de Switch aan de slag met Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Na het nieuws over een artkaartenset kunnen we ook de launch trailer met jullie delen. Mocht je de review van Jorden nog niet gelezen hebben, doe dat vooral. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition is een ijzersterke game!

Ga jij aan de slag met Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition? Laat het ons weten in de reacties!