Cozy open-world adventure game Fruitbus aangekondigd voor de Switch

Krillbite Studio heeft aangekondigd dat Fruitbus, een open-world culinaire adventure game, naar de Switch komt. De game is sinds afgelopen oktober te spelen op steam, waar hij erg positief ontvangen is. Krillbite Studio, vooral bekend is van hun eerdere first-person horror adventure game Among the Sleep, heeft nu een Switch-versie aangekondigd die later dit jaar zal verschijnen. Het is momenteel onduidelijk of hiermee de originele Switch of de Switch 2 bedoeld wordt. De game zal in ieder geval zowel een fysieke als digitale versie krijgen. Iedereen die benieuwd is naar deze titel kan hieronder alvast de originele launch trailer bekijken.

Fruitbus is een schattig culinair avontuur, welke zich afspeelt in een wereld waarin smaak alles is. Jij hebt een foodtruck en bevind je op de eilandengroep Gustum, waar je op zoek bent naar de lekkerste nieuwe gerechten. Ga op onderzoek uit door de verschillende gebieden, ontdek verse groente en fruit, leer de gebruiken van de verschillende eilanden en maak gerechten waarmee je de lokale bevolking helemaal blij maakt. Verwerf een boel trouwe klanten en leer hun verhalen kennen door hun eten te geven welke sterke emoties oproepen. En vergeet vooral je trouwe bus niet! Je kunt je keuken naar hartenlust uitbreiden met nieuwe gereedschappen om zowel originele recepten als de lokale delicatessen te proberen. Pas zowel de binnen als de buitenkant aan om in stijl te kunnen reizen en nieuwe klanten te lokken.