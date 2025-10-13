Croc: Legend of the Gobbos krijgt flinke update

De remaster van Croc: Legend of the Gobbos is sinds 2 april te spelen op onder andere de Nintendo Switch. De game is een remaster van het origineel welke in de jaren ’90 onder andere op de Playstation verscheen. Argonaut Games heeft nu laten weten dat de game binnenkort een flinke update krijgt, welke vanaf 16 oktober beschikbaar moet zijn.

Voor Nintendo Switch-spelers worden alle achievements naar de console gebracht. Er komen daarnaast ook een aantal andere nieuwe functies. Zo kunnen fans een nieuwe time trial-gameplaymodus genaamd Time Attack verwachten. Ook brengt de update meer dan 25 nieuwe toevoegingen aan de Crocipedia en de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende Croc Main Theme-mixen in het hoofdmenu. Tot slot bevat de aankomende update nog een aantal bugfixes en een handvol quality-of-life-functies en -verbeteringen.