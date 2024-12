Croc: Legend of the Gobbos vertraagd

Croc-fans moeten helaas nog even geduld hebben: de release is vertraagd. Oorspronkelijk stond de remake van deze game uit 1997 deze december op de planning, maar dat zal helaas niet meer lukken. Maker Argonaut Games heeft vandaag bekend gemaakt dat de release verschoven wordt naar het eerste kwartaal van het volgende jaar. In hun statement, dat je onderaan dit artikel kunt lezen, zeggen ze dat er nog een beetje extra tijd nodig is om de puntjes op de i te zetten. Maar nu je hier toch bent, willen we je er even op wijzen dat je nog maar enkele dagen hebt om een fysieke versie te bestellen. Heb je daar interesse in, wacht dan niet te lang.

In Croc: Legend of the Gobbos speel je de titulaire kleine krokodil. In de 42 levels die de game telt, moet jij schattige kleine Gobbo's redden. Deze zijn door de kwaadardige Baron Dante en zijn Dantinis gevangen gezet. De remake heeft de look en gameplay opgepoetst, maar ook wat nieuwe dingen toegevoegd. Zoals de Crocipedia, een digitaal Croc-museum. Of de Crocumentary, met interviews over de game.