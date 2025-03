Croc: Legend of the Gobbos krijgt releasedatum

We wisten het natuurlijk al een tijdje: Croc: Legend of the Gobbos krijgt een welverdiende remaster. Dit project werd in augustus afgelopen jaar aangekondigd en omvat gelukkig ook een release voor de Nintendo Switch. Zou toch wat zijn als deze N64-held niet op de huidige Nintendo-generatie zou verschijnen! Vandaag is er ook een releasedatum bekendgemaakt voor de Switch-variant van de game. Croc: Legend of the Gobbos is vanaf 2 april te spelen. Hmm, was er niet nog iets die dag?

Deze remaster zou eigenlijk eind 2024 al zijn uitgekomen, maar in december liet Argonaut Games weten dat dit niet haalbaar bleek. Om zich de tijd te nemen om de laatste puntjes op de i te zetten en een goed afgewerkt geheel te kunnen aanbieden, werd de game vertraagd. In de tussentijd werd er ook nog een fysieke release aangekondigd, waar je tot eind vorig jaar een pre-order voor kon plaatsen. Als je dat nog niet hebt gedaan, zul je het met de digitale versie moeten stellen.

Benieuwd hoe deze Croc-remaster eruit ziet? Bekijk hieronder de nieuwe trailer: