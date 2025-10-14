Nieuwe trailer voor Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom heeft een nieuwe trailer gedeeld voor Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Deze nieuwe video heeft de titel ‘The Princess Ranger’. Het gaat om een alternatieve versie van de extended releasedatumtrailer die op de Tokyo Game Show eind september werd getoond. Beide trailers zijn exact hetzelfde, behalve het uiterlijk van de hoofdpersoon. Wanneer de game uitkomt kunnen spelers namelijk het uiterlijk van de hoofdpersoon aanpassen, inclusief kapsel, oogkleur en meer. Je vindt beide trailers hieronder.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection komt op 13 maart 2026 naar de Switch 2. Het is alweer het derde deel in de Monster Hunter Stories spin-off franchise. Waar de mainline-games draaien om grootschalige realtime gevechten met monsters focust de Stories-franchise zich juist op turn-based combat. In de game ben je een Monster Rider, die de monsters juist temt en opvoedt in plaats van alleen op ze te jagen. In deel drie zweef je door de lucht op je eigen Rathalos. Sommige monsters kunnen agressief zijn, maar er zijn ook vriendelijke gezelschapsmonsters genaamd Monsties. In de combat zul je als Rider met je Monsties moeten samenwerken om de uitdagingen op je pad te overwinnen. Oh, had je gelezen dat het lijkt alsof er nieuwe amiibo voor de game op komst zijn?

Extended releasedatumtrailer (Tokyo Game Show 2025)

The Princess Ranger-trailer