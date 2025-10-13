Avatar Legends: The Fighting Game aangekondigd voor Switch 2

Fans van de Avatar-franchise zullen blij zijn met dit nieuws. Want vers van de New York Comic Con 2025 komt de aankondiging van een Avatar vechtgame. De daadwerkelijke titel van de game is nog onbekend, maar de voorlopige werktitel is Avatar Legends: The Fighting Game. Deze Avatar-vechtgame komt naar verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch 2. Een concrete releasedatum is er nog niet, wel weten we dat de game ergens in de zomer van 2026 gespeeld kan gaan worden. Bekijk vooral de nieuw onthulde aankondigingstrailer onderaan dit bericht!

Avatar Legends: The Fighting Game is een snelle 1 versus 1-vechter waarin je vecht als je favoriete personages uit de Avatar-franchise. De handgetekende 2D-game is ontworpen met de stijl en expressieve animatie van de originele serie. Zowel nieuwkomers als vechtveteranen kunnen met deze titel uit de voeten. Heel veel meer dan deze beschrijving op Steam is er nog niet bekendgemaakt. Maar de makers beloven snel meer informatie te delen. Uiteraard kun je dat tegen die tijd hier op Daily Nintendo lezen.

Is Avatar Legends: The Fighting Game een game voor jou? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd!