Croc: Legend of the Gobbos krijgt remake op de Switch

De wat oudere gamers kennen ongetwijfeld Croc: Legend of the Gobbos nog. Deze platformer verscheen in 1997 op de Playstation en krijg nu, 27 jaar later, een remake op de Nintendo Switch. Croc: Legend of the Gobbos heeft op dit moment nog geen releasedatum. Deze platformer uit de jaren ’90 telt in totaal 42 levels. In elk level zitten zes Gobbos. Als alle Gobbo’s van een leven zijn gevangen kan een deur worden geopend aan het einde van een level. Ondertussen neem je het op tegen de nodige vijanden én krijg je regelmatig een baasgevecht voor je kiezen.

De remake van Croc krijgt onder andere verbeterde graphics alsmede een modernere besturing. De aangepaste graphics zijn in onderstaande video te zien. Ken jij de game nog van vroeger? En kijk je uit naar de remake?