[Special] Een kijkje achter de schermen bij Console Variations

Mogelijk heb je wel eens van Console Variations gehoord. Een site waar gebruikers hun bijzondere consoles en accessoires kunnen delen voor andere verzamelaars en geïnteresseerden om te bekijken. Eén van de oprichters, Donny, daarvan woont in Nederland. Hoewel ik hem al een aantal jaar geleden heb ontmoet, hadden we nooit gekeken om er meer mee te doen. Toen bleek dat ze op gamescom waren zijn we contact gaan zoeken. Hierdoor werden we uitgenodigd bij Donny thuis om een blik te werpen op zijn enorm indrukwekkende verzameling. Als iemand die al jaren games, games merchandise en meer verzamelt, keek ook ik mijn ogen daar uit. Een aantal van mijn favoriete dingen die ik daar heb gezien bespreek ik hier.

Hoewel de collectie enorm uitgebreid is met de zeldzaamste producten van de N64 DD tot verschillende winkel kiosken heb ik voor dit artikel een keuze gemaakt voor mijn vijf persoonlijke favorieten verder te behandelen. Een beter beeld van zijn collectie kun je hier op zijn profiel vinden.

1. GameCube controller prototypes en Space World Console

Dit is een flink bijzondere vondst. Donny heeft een collectie van zes verschillende GameCube controller prototypen. Deze zes prototypen gaven een unieke kijk in de ontwikkeling van de GameCube. Zo was er oorspronkelijk geen D-pad in de controller, waren de kleuren van de knoppen anders en was ook de Z-knop een stukje kleiner. Opvallend was dat er altijd al een gele C-stick in de controller zat en ook de lay-out van de ABXY-knoppen is nagenoeg niet veranderd. De grootste verandering kwam pas na deze prototypes. De B-knop in deze designs had namelijk dezelfde vorm als X en Y. Het uiteindelijke design is het een ronde knop. Tijdens mijn bezoek liet Donny mij er zelfs eentje openschroeven om de binnenkant te bekijken.

Deze controllers stonden samen tentoongesteld in een kast met twee GameCube modellen. De eerste was een retail exemplaar waar ik later in het stukje over Gamescom meer over vertel. De tweede was één van de bijzonderste objecten in de verzameling. Het was het paarse model wat ten toon gesteld werd tijdens Space World in 2000. Van deze kleur is er maar één bekend. Wel zouden er nog vier andere kleuren in omloop moeten zijn. Dit model verschilt in meerdere aspecten van het uiteindelijke exemplaar wat in de winkels lag. Zo zit er een klein raampje op de klep en zijn de knoppen op de console subtiel verandert. De Space World versie heeft bijvoorbeeld een bolle aan-uitknop.

2. De Nintendo LABO Switch

Nintendo LABO mag dan geen enorm succes zijn geweest, maar de release van de games heeft wel gezorgd voor één van de bijzonderste Switch designs. Voor een speciale wedstrijd in 2018 konden gamers creatieve LABO-creaties insturen voor een kans om een LABO Switch te winnen of LABO Joy-Con. Van de consoles zijn er totaal maar zeven gemaakt en of ze allemaal nog werken/ in goede staat zijn, is onbekend.

Het unieke aan deze console was dat het hele design gemaakt was om karton na te bootsen. Niet alleen door het gebruik van een lichtbruine kleur. Ook verder zijn er punten die dit effect verder helpen. Zo hebben verschillende randen een design alsof je naar de zijkant van karton kijkt en zit er overal spikkels op de coating. Nu is dit op zich al best vet bedacht, al zie je de randen bijna niet doordat dit vooral aan de zijkant en achterkant van de dock zit, maar er is meer. De coating geeft de Switch ook een speciaal gevoel in je handen. Het is niet echt alsof je karton in je handen hebt, maar het komt wel redelijk in de buurt. Het is geen vervelend gevoel, maar het is zeker even wennen.

Toen de wedstrijd onthuld werd was ik al benieuwd naar hoe Nintendo het idee van karton zou overbrengen en ik moet zeggen: dit is zeker een unieke console.

3. Dev kits

Als iemand die zelf in de IT werkt en ook interesse heeft in game development is het derde deel van deze lijst ook zeker een interessant. De collectie bevat namelijk meerdere development kits. Zo was er de NDEV, een developer kit voor de originele Wii. Deze devkit heeft een flink formaat en heeft praktisch dezelfde specs als de uiteindelijke Wii. Echter, voor debugging zijn er extra mogelijkheden en heeft dit model geen disk drive.

De tweede opvallende was de NPDP-GDEV. Deze developer kit is van net een generatie eerder, de GameCube. Er zit al een sticker met een dolfijn op deze, een teken van de codenaam van het apparaat, Dolphin. Hoewel de developer kit ook hier alle aansluitingen heeft voor een normaal exemplaar, heeft die alsnog een pc nodig om discs te emuleren. Ook al heeft het product zelf een disc drive. Verder had Donny nog meer devkits die meer op de Gamecube lijken. In de foto zijn die te ook te zien. Van links naar rechts: NDPD-Console, NR-Reader, TDEV, NDPD-GDEV

Developer kits zijn ontzettend zeldzaam voor consumenten aangezien Nintendo in principe alles terugvraagt en je als bedrijf dit soort voorwerpen niet zomaar mag houden. Verkopen is al helemaal uit den boze. De mogelijkheid om deze dus in het echt te zien was erg bijzonder.

4. De doorzichtige N64 collectie

Hoewel deze collectie geen werkende consoles zijn, is het een enorm gave collectie om bij elkaar te zien. In een speciale displaykist met verlichting (die echt enorm onpraktisch ontworpen is), zaten alle zes de kleuren van de N64 met een doorzichtige behuizing. Volgens het verhaal is er maar één kist per Europees land geweest. De producten zijn niet functioneel en alleen gebruikt voor presentatie mogelijkheden.

Echter, als groot fan van doorzichtige consoles en handhelds is het toch erg cool om de verschillende kleuren zo naast elkaar te zien. De cases zijn gemaakt voor Nintendo-medewerkers om langs winkels te gaan om deze speciale line-up aan consoles te presenteren. De Funtastic kleuren zijn al relatief zeldzaam vergeleken met andere kleuren van de N64, dus alle kleuren zo naast elkaar zien is uniek.

5. De verzameling aan Virtual Boys

Een ander uniek onderdeel van de collectie is de illustere Virtual Boy. Het apparaat verscheen in 1995 in Japan en Amerika, maar werd snel uit de handel gehaald door vervelende effecten. In Europa is die nooit verschenen, al zijn er verhalen dat er wel PAL-modellen bestaan. Doordat de hardware enorm kort in de verkoop was, is het al een erg zeldzame console.

Donny heeft echter niet alleen meerdere versies van de console, maar ook een kiosk die in winkels stond om het product te testen. Hoewel ik deze keer geen mogelijkheid had om ze daadwerkelijk te proberen, hoop ik zeker ooit eens te kunnen ervaren hoe de Virtual Boy werkt.

Nog meer op komst voor Console Variations

Tijdens mijn bezoek heb ik ook al een kijkje gekregen voor wat de toekomst van het bedrijf in gaat houden. Aangezien ik niet zeker weet wat ik kan/mag onthullen zal ik er niets specifieks over verklappen. Alleen dat verzamelaars ze goed in de gaten moeten gaan houden, want er is erg veel op komst wat verzamelaarsharten sneller zal laten gaan kloppen.

Speciale consoles bij gamescom

Het bedrijf staat de afgelopen jaren ook op gamescom. Dit jaar hebben ze het wat anders aangepakt dan voorgaande jaren met vijf verschillende consoles met een verhaal erachter. Een PS2 in de vorm van een auto, een Xbox Series S met de fuzzy controllers voor Sonic. Echter, de drie andere consoles waren de speciaalste voor mij om te zien. Dit waren Nintendo consoles uit drie verschillende generaties, ieder enorm uniek.

De eerste was een NES console. NU lijkt dit niet zo bijzonder, maar deze versie was een console die gebruikt is bij de originele Nintendo World Championships uit 1990 en kwam met niet alleen de speciale controllers van het evenement, maar ook de gamecartridge, een deelnemers kaartje en zelfs de trofee. Nu zijn onderdelen van deze set al enorm zeldzaam, maar voor het eerst dat ik de volledige collectie heb kunnen zien.

De tweede console zijn er eigenlijk twee. Het originele prototype van de GameCube van Space World werd getoond met zes verschillende GameCube controller prototypes. Als een bonus werd er nog een andere speciale GameCube getoond. Dit was een werkend exemplaar en werd gegeven aan medewerkers van ATI voor hun werk aan de grafische chip Flipper.

De laatste is een console die over de jaren heen flink veel in het nieuws geweest. Het is de illustere gouden Wii welke oorspronkelijk geschonken was aan Queen Elizabeth door THQ. Elizabeth weigerde het cadeau echter en jarenlang bleef het apparaat bij THQ ergens liggen. Donny van Console Variations heeft een periode de console in bezit gehad, maar heeft hem verkocht. Echter, speciaal voor gamescom mocht Console Variations de console weer tentoonstellen.

Console Variations is te volgen via onder andere Discord en X.