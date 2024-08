Key-visual novel Stella of The End heeft een releasedatum

Iets meer dan een week geleden werd Stella of The End aangekondigd voor de Nintendo Switch. Hoewel de aankondiging slechts voor Japan was, hoopte men op de inclusie van de Engelse taal. Dit omdat de pc-versie Engels bevat en eerdere Key-werken ook met Engels naar de Switch kwamen. Eindelijk heeft uitgever PROTOTYPE laten weten dat de game Engels zal bevatten. Tegelijkertijd is de releasedatum voor Stella of The End onthuld. De game zal op 5 december 2024 zijn opwachting maken. Vooralsnog is het niet zeker dat de game in de Europese eShop te koop zal zijn, maar de kans is groot gezien dat ook met eerdere games gebeurde. In elk geval zal de game in de Japanse eShop te koop zijn en is er de mogelijkheid om een fysiek exemplaar uit Japan te importeren.

Stella of The End speelt zich af in een wereld waar machines heersen en de mens bijna is uitgestorven. Toch zijn er nog enkele mensen, waaronder Jude. Hij krijgt de taak om een pakje af te leveren. Het lijkt een simpele taak, maar daarin zit Phillia, een androïde. Dat zorgt voor conflicterende gevoelens, want hij zal haar veilig naar de eindbestemming moeten brengen. Wat ze tijdens die reis beleven ontdek je in deze kinetic visual novel. Dat houdt in dat het speelt als een leesboek met prachtige platen. Keuzemomenten komen er niet in voor.

Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!