RollerCoaster Tycoon Classic’s launch trailer is online

Sinds gisteren kunnen we ook op de Switch los met pretpark-klassiekers RollerCoaster Tycoon I en II! Deze parels zijn samengevoegd in RollerCoaster Tycoon Classic, dat nu voor € 24,99 in de Nintendo eShop verkrijgbaar is. Je kunt nu, meer dan twee decennia na release, dus ook op Nintendo’s hybride console het pretpark van je dromen bouwen. En/of het pretpark van de nachtmerries van je bezoekers natuurlijk. Dat mag wel worden gevierd met een launch trailer, vond uitgever Atari!

Niet bekend met de RollerCoaster Tycoon-games? In deze spellen beheer je een eigen pretpark. Jij bouwt de attracties, decoraties en faciliteiten, bepaalt de prijzen en kan zelfs eigen eigen achtbanen ontwerpen. En bij dit alles houd je uiteraard de feedback van je bezoekers in het achterhoofd. Wil je niet helemaal vanaf het begin beginnen? Daag jezelf dan door de 95 parkscenario’s te spelen, waar je de baas bent over een park dat al grotendeels is ontworpen.

Leuk weetje: als je een worp wil doen voor het ‘langste achtbaan’-record, dan zul je nog even bezig zijn. De Nederlandse Marcel Vos heeft deze titel momenteel op zijn naam staan, met een achtbaan die in gametijd zo’n 135 jaar duurt. Arme bezoekers!