Curse Rounds verschijnt volgende week op de Switch

QUByte Interactive en Tentacles Interactive hebben laten weten dat Curse Rounds volgende week op de Nintendo Switch verschijnt. Deze roguelike verscheen begin dit jaar op Steam, waar het positief ontvangen is. Of dat ook zo zal zijn op de Nintendo Switch kunnen we volgende week ervaren, want de game verschijnt op 14 augustus. Deze datum werd door middel van een trailer bekend gemaakt, deze kun je hieronder bekijken.

Curse Rounds is een simpele maar intensieve roguelike, waarin je hordes aan monsters probeert te verslaan en te overleven in willekeurige gevechten. Je enige wapen is een pistolflash, maar deze heeft nogal wat manieren om afgeschoten te worden. En maar goed ook, want je gaat niet zomaar monsters te lijf. Elke kamer zul je uit een kaart met een vloek moeten kiezen, die alles aan de kamer kan veranderen! Geen twee kamers zijn ooit hetzelfde, en met meer dan 30 unieke vijanden en een bult eindbazen zul je alles op alles moeten zetten om te overleven!