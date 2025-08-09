Switch-versie Demonschool krijgt eindelijk releasedatum + nieuwe trailer

Demonschool heeft nogal een geschiedenis. Nadat deze titel in 2022 is aangekondigd voor de Nintendo Switch heeft het meerdere vertragingen en veranderingen gezien, waardoor de game tot op heden nog niet uit is. Maar daar komt eindelijk verandering in. Een nieuwe releasedatum is namelijk vrijgegeven. De school-life tactics RPG zal beschikbaar worden op 3 september. Het zal niet de eerste keer zijn dat de releasedatum op het laatste moment wordt veranderd, maar laten we hopen dat het hierbij blijft. De trailer is in ieder geval veel belovend, deze kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Demonschool over?

Demonschool is een tactische RPG met invloeden van Persona, Shin Megami Tensei en Italiaanse horrorcinema. De game draait om Faye, de laatste demonenjager van haar familie. Samen met haar vrienden (buitenbeentjes, uiteraard) bestrijdt ze vreemde figuren en demonen in zowel de mensenwereld als de demonenwereld, terwijl ze navigeert door een universiteit op een mysterieus eiland. In totaal kun je 15 personages bevrienden en relaties met hen opbouwen.

De gameplay bestaat verder uit tactische RPG-elementen met een twist: in de planningsfase kun je met een terugspoelfunctie verschillende combo’s uitproberen, zodat je de beste strategie voor het gevecht kunt bepalen. Daarnaast moet je goed je planning voor school in de gaten houden, want hierdoor ontwikkel je je vaardigheden en eigenschappen. Het verhaal wordt verteld als een lichte horror-narratief met diepgaande personages en quests.