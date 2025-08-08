Wobbly Life Krijgt een fysieke release voor de Nintendo Switch

Wobbly Life krijgt na de eerdere digitale release nu ook een fysieke versie voor Nintendo Switch. Deze verschijnt op 18 september 2025 in de winkels. Hoewel er alleen een standaardeditie komt, bevat iedere doos toch wat extra’s: een stickervel en een kaart van het eiland.

Op dezelfde dag wordt ook de nieuwe Space-update uitgebracht. Deze uitbreiding voegt een compleet nieuwe wereldkaart toe met verse missies, voertuigen en locaties. Voor je als volwaardig Wobbly-astronaut de ruimte in mag, moet je eerst je Space Licence verdienen. Dat doe je door een reeks trainingsuitdagingen te voltooien in het gloednieuwe Wobbly Space Centre – een volledig uitgerust trainingscomplex. Daarna is het tijd om de mysterieuze raket op Wobbly Island te betreden en koers te zetten naar onbekende avonturen in de ruimte.

Ga jij voor de fysieke editie? Laat het weten in de reacties! en bekijk hier de foto’s van de fysieke editie.