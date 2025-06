Daar is dan de Nintendo Switch 2, check de launchtrailer

Vandaag is dan eindelijk de dag dat de Nintendo Switch 2 uitkomt. Heb jij de nieuwe console gepre-ordered en wacht je nu vol smart totdat de pakketbezorger op de stoep staat? Bekijk dan in de tussentijd de nieuwe launchtrailer die Nintendo zojuist online heeft gezet. De trailer zet de hardware van de Switch 2 nog weer even in de schijnwerpers. Maar ook enkele games passeren de revue.

Bereid je trouwens voor op de nodige berichten en reviews hier op Daily Nintendo. De komende tijd gaan we zowel de Switch 2 als de launchgames voor je uitproberen. Onze ervaringen lees je dan hier. Dus houd onze website en socials in de gaten!

Uiteraard zijn we ook erg benieuwd naar jullie ervaringen met dit nieuwe paradepaardje van Nintendo. We lezen het graag in de reacties!