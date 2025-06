007 First Light komt in 2026 naar de Switch 2

Begin deze week schreven we over de aangekondigde showcase van IO Interactive. Vooruitlopend op deze uitzending is er al een nieuwe aankondigingstrailer verschenen voor de James Bond game 007 First Light. De game werd in de Nintendo Direct van 2 april jl. nog aangekondigd als Project 007, maar inmiddels heeft de game dus een titel. In 007 First Light gaat het om een jonge James Bond die het nummer 007 nog moet verdienen (‘earn the number’). IO Interactive geeft aan dat het om een op zichzelf staande herinterpretatie van de oorsprong van James Bond gaat:



In 007 First Light speel je als James Bond, een jonge, vindingrijke en soms roekeloze nieuwe rekruut, en ontdek je voor het eerst een verhaal over de oorsprong. Een gloednieuwe game-ervaring van IO Interactive, verkrijgbaar in 2026.

Ben je nieuwsgierig naar 007 First Light? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder! En vergeet uiteraard niet de showcase (terug) te kijken via deze link!