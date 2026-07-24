Supermarket Simulator komt digitaal en fysiek naar de Nintendo Switch 2

Als je het nieuws rondom populaire spellen een beetje volgt, dan heb je vast wel eens gehoord van Supermarket Simulator. Die game verscheen vorig jaar op 19 juni voor PC-gamers, maar zal later dit jaar ook naar de Nintendo Switch 2 gaan komen. De release staat aankomende herfst gepland en zal dan zowel digitaal als fysiek te koop zijn. De fysieke versie bevat een gamekeycard, dus dat is wellicht iets om rekening mee te houden als je kijkt naar jouw beschikbare opslagruimte.

In Supermarket Simulator krijg jij de taak om jouw eigen buurtsuper op te bouwen en te beheren. Hiervoor moet je onder andere de schappen vullen, de prijzen van producten bepalen, personeel inhuren en zelfs winkeldieven aanpakken. Uiteraard moeten er ook spullen ingekocht worden, die jij onder andere moet thuisbezorgen bij klanten. Verder is de winkel aan te passen naar eigen smaak en zul je alles natuurlijk fris en fruitig moeten houden.

Ben je benieuwd geworden naar Supermarket Simulator? Neem dan een kijkje naar onderstaande aankondigingstrailer!