Dataminers ontdekken nieuwe DLC voor Dragon Ball Z: Kakarot

Het laatste werk van Akira Toriyama.

Datminers hebben ontdekt dat Dragon Ball Z: Kakarot nieuwe DLC gaat krijgen. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien de game inmiddels 8 miljoen keer is verkocht! Maar wat wel bijzonder is, is dat de DLC in het teken moet staan van Dragon Ball: Daima, aldus Nintendo Life. Bijzonder… omdat dat het laatste Dragon Ball-project was van Akira Toriyama voor zijn overlijden.

De details zijn ontdekt en vervolgens gedeeld door Twitter/X-gebruiker Josou Kitsune. En het lijkt erop dat de DLC in meerdere delen uitgebracht zal worden:

Dragon Ball: Daima is de volgende serie in de franchise en staat gepland voor een release in de herfst van 2024. Hoewel Akira Toriyama in eerste instantie niet zou meewerken aan de serie, werd hij toch adviseur. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo nam hij toch de rol van producent op zich. Het zou zijn laatste project worden, aangezien de legendarische mangaka in maart dit jaar op 68-jarige leeftijd overleed.