Date Everything! (letterlijk) is aangekondigd

Soms is ware liefde dichterbij dan je denkt. Héél dichtbij zelfs, als we Date Everything mogen geloven. Wanneer je je baan verliest door AI, zit het allemaal even niet mee. Maar blijkbaar lacht het geluk je toe, want je vindt een pakketje met een zonnebril voor de deur. Als je deze mysterieuze ‘dateviators’ ontvangt en opzet, ontdek je namelijk dat je huis vol potentiële partners zit! Van je piano tot je stofzuiger en je rookalarm tot je wasmachine, hoe heb je dit ooit kunnen missen. In je huis zijn maar liefst honderd, volledig ingesproken, mogelijke dates te vinden. En je interacties met deze figuren kunnen per personage leiden tot minstens drie verschillende eindes. Klinkt als datechaos met een heerlijk idioot plot dus!

Ik kan me heel goed voorstellen dat je na deze beschrijving nog steeds geen idee hebt wat je kunt verwachten. Gelukkig geeft onderstaande aankondigingstrailer hier een beter beeld van! Wat de releasedatum betreft: veel meer dan ‘coming soon’ is er op het moment niet bekend. Maar uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Welke huishoudelijke essentials hoop jij in datebare vorm terug te zien? Laat het ons weten in de comments!