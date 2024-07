My Lovely Empress krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Vorig jaar september is My Lovely Empress aangekondigd. Deze ‘Empire managment sim geinspireerd door de aziatische mythology’ is allereerst voor Steam aangekondigd, maar het werd al snel duidelijk dat de game ook naar de Switch zou komen. Neon Doctrine en GameChanger Studio hebben nu gedeeld wanneer we met deze titel aan de slag kunnen: vanaf 21 augustus. Om dit nieuws te vieren is er tevens een nieuwe trailer verschenen: die kun je hieronder bekijken.

My Lovely Empress is het spirituele vervolg op My Lovely Wife. In deze game speel je keizer Hong, de gewaardeerde leider van het Crimson keizerrijk. Jij bent de absolute leider, jouw handen dragen de hopen, dromen, en het leven van al je onderdanen. Je hebt de wereld aan je voeten, maar helaas is je hart leeg. Vlak nadat je moeder, de vorige Keizerin, is komen te overlijden verlies je ook diegene die het dichtst bij je staat. Jou welgeliefde vrouw en keizerin. Met geen andere keuze besluit je de hulp van de Yaoguai in te schakelen, verboden maar machtige wezens die in het noorden wonen. Deze helpen jou keizerlijke problemen op te lossen en jouw macht kenbaar te maken, maar hebben ook nogal een verlangen naar menselijke zielen.

Je bent echter niet de enige leider in de wereld en je zult zowel je volk tevreden moeten houden als handel moeten drijven met de rest van de wereld. Het doel is om het Crimson keizerrijk zo welvarend mogelijk te maken, maar op het hoogtepunt hiervan zul je een afgrijselijke keuze moeten maken. Leven met alles wat je gecreëerd hebt, of je volk opofferen aan de Yaoguai om je geliefde te doen herleven.