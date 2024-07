Daydream: Forgotten Sorrow krijgt launchtrailer

Daydream: Forgotten Sorrow verscheen deze week onder andere op de Nintendo Switch. Om de release te vieren werd een bijbehorende launchtrailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen. De game kwam afgelopen jaar naar Steam, waar het grotendeels positief ontvangen werd. Eerder deze maand werd bekend dat de titel ook een Switch-versie zou krijgen.

Daydream: Forgotten Sorrow is een puzzelplatformer waarin spelers een emotionele reis maken door de aangepaste herinneringen van een stervende man. Deze ligt op zijn sterfbed en herleeft zijn complete leven als een kleine jongen genaamd Griffin. Spelers volgen het verhaal van Griffin, die, vergezeld door zijn teddybeer, de dieptes van deze man zijn onderbewustzijn ontdekken. Ontwijk vallen, versla vijanden en help Griffin de man rust te geven door herinneringen een plek te geven. Niet alleen belooft de game een prachtige reis te bieden door surrealistische landschappen, maar ook een ontroerend verhaal te vertellen over een oude man en al zijn tekortkomingen, en hoe hij deze moet loslaten om vrede te vinden.