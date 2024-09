De Grapple Dogs: Cosmic Canines launch trailer is live

Om de release van Grapple Dogs: Cosmic Canines nog wat extra in het zonnetje te zetten, heeft uitgever Super Rare Games een launch trailer geüpload. Na een klein maandje vertraging ligt deze game eindelijk in de eShop, en momenteel zelfs met 20% korting. Deze game is een vervolg op Grapple Dogs, een platformer waar hond Pablo en zijn grijphaak de hoofdrol speelden. Pablo keert ook terug in dit tweede deel, maar hoeft de kosmos niet in zijn eentje te redden. De schietgrage Luna en haar arsenaal wapens voegen namelijk een nieuwe speelstijl toe!

Race je een weg door de gevarieerde werelden die volgestopt zijn met collectibles, verborgen gebieden en eindbazen. Maar als je echt in bent voor een uitdaging, kun je je ook aan de time trials wagen. Je kunt jouw score namelijk online vergelijken met andere spelers, zodat er echt geen twijfel meer bestaat over wie de snelste is.

Hieronder vind je de launch trailer. Heb jij het vorige deel gespeeld? Of lijkt dit je een goed moment om in de serie te springen? Laat het ons weten in de comments!