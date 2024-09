Raiden NOVA verschijnt 31 oktober voor de Switch

Raiden NOVA, een spin-off van de iconische shoot ‘em up-serie Raiden, komt 31 oktober uit. Het is even stil geweest rond deze serie. De laatste game, Raiden V, kwam in 2016 uit en verscheen later ook voor de Switch. Maar deze spin-off blaast de franchise weer nieuw leven in en uiteraard mag dan een Switch-release niet ontbreken!

Raiden NOVA is een twin stick-shooter, wat inhoudt dat je met je linker-joystick een ruimteschip bestuurt terwijl je met de rechter-stick op alles schiet wat los en vast zit. Verschillende skills, upgrades, een levelssysteem én vijanden die je vanuit alle richtingen kunnen benaderen: alles wat een schmup-fan kan wensen. Daarnaast zijn er een arcade-modus en een unlimited-modus.

De game zal in de eShop verschijnen, maar krijgt ook fysieke releases. De standaardversie wordt momenteel aangeboden voor € 49,99, maar als je een hardcore fan bent zal wellicht de limited edition je interesseren. Deze kost met € 109,99 aanzienlijk meer, maar je krijgt dan ook een speciale doos voor om het spel, een reversible cover, een soundtrack-cd en acryl-blok met een afbeelding van Rainden NOVA. De designs lijken echter nog niet bekend, dus als je niet voor verrassingen wilt komen te staan, kun je beter nog even wachten.