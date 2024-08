Pokémon Go update verraadt Dynamax en Gigantamax

Een tijdje terug met de achtste verjaardag van Pokémon Go verscheen er een speciale artwork voor de game. Deze art toonde een Dynamax Wartortle, iets wat nog niet in de game zat. Toendertijd hoefde het niets te betekenen aangezien vorige verjaardagen ook dingen in artwork hadden die nu nog niet beschikbaar zijn.

Echter nu lijkt het toch echt naar de game te gaan komen. Een nieuwe update voegt namelijk twee tekens toe in de zoekopties. Hoewel er nu nog ? En ??? bij staan herkennen we ze als logo’s uit de achtste generatie van Pokémon. Ook als je er op klikt en recente zoekopdrachten er bij pakt zie je dat de filter key refereert naar Dynamax en Gigantamax.

De mechanic die alleen voorkomt in Pokémon Sword & Shield lijkt hiermee dus op korte termijn naar Pokémon Go te komen. De mechanic Dynamax maakt Pokémon voor enkele beurten enorm groot, Gigantamax is alleen in specifieke gevallen mogelijk. Hierbij verandert de Pokémon ook van vorm.