De wanhoop keert terug met Virche Evermore -EpiC: Lycoris- op 7 november

De fandisc van Virche Evermore - ErroR: Salvation-!

Vorig jaar bracht Aksys Games de Engelse lokalisatie van Virche Evermore -ErroR: Salvation- uit in het Westen. Wij beoordeelden de game toen in onze review met een prachtige 8,2. In Japan was toen rond die tijd ook de fandisc ervan verschenen. Fans hoopten toen al dat ook Virche Evermore -EpiC: Lycoris- een Engelse release zou krijgen, wat begin dit jaar bevestigd werd. De release stond gepland voor herfst 2024. Inmiddels hebben we een releasedatum. Deze is tijdens een panel van Aksys Games op Anime Expo onthuld. De fandisc zal op 7 november zijn opwachting maken.

De otome Virche Evermore -EpiC- Lycoris- is een fandisc. Dat houdt in dat het een vervolg is op -ErroR:Salvation- en zich vaak focust op de romantiek. Echter of dat hier ook het geval is? Virche Evermore staat namelijk bekend om de wanhoop. Elke keer als je dacht dat het de goede kant op ging, bleek er toch weer een addertje onder het gras te zitten.

Heb jij het eerste deel gespeeld? Ga je nu Virche Evermore -EpiC: Lycoris- in huis halen? Laat het ons in de reacties weten!