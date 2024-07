Leer dansen met Zero to Dance Hero

Stap voor stap legt deze game passen uit, zodat jij het dansen onder de knie krijgt!

Heb je altijd willen leren dansen, maar ben je er niet best in? Lees dan snel verder. Aksys Games brengt namelijk Zero to Dance Hero uit in het Westen op de Nintendo Switch. De game zal ergens in november dit jaar moeten verschijnen. Bekijk onderstaande trailer om een idee te krijgen wat de game inhoudt.

In Zero to Dance Hero word je in korte lessen dertig basisstappen uitgelegd. Daarbij zijn er meerdere choreografieën om te leren op verschillende muziekstijlen. Op die manier ga je van stijve hark naar een echt danswonder. Dus waar wacht je nog op?

Ben jij er klaar voor om te leren dansen? Laat het ons weten in de reacties!