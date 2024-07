Word fit met Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU vanaf 5 september

Volg dagelijkse training met ondere andere Hatsune Miku als jouw trainer!

Na de officiële aankondiging van Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU is er nu meer informatie verschenen. Tijdens een panel van Aksys Games op Anime EXPO is er een releasedatum onthuld. De game zal op 5 september op de Nintendo Switch verschijnen. Naast digitaal te koop in de Nintendo eShop zal er ook een fysieke versie te koop zijn. Bovendien zal er vlak na de release DLC uitkomen.

In dit nieuwe Fitness Boxing-deel staat Hatsune Miku centraal. Zij heeft al vele hits gehad en deze zullen te horen zijn tijdens jouw trainingen. Dus pak de Joy-Con-controllers in jouw handen en maak je klaar voor dagelijkse bokssessies. Of haal er een vriend bij en volg samen een training om zo fitter te worden.

Ben jij fan van Hatsune Miku? En ga jij Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU halen? Laat het ons weten in de reacties!