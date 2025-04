[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 16

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Monument Valley I & II

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 15 april 2025

Monument Valley is een reeks vredige puzzel-games, die oorspronkelijk voor de android en iOS verschenen. Het eerste deel komt alweer uit 2014 en de games zijn daar over het algemeen zeer positief ontvangen. In 2022 verscheen de game op steam, en nu in 2025 is het de beurt aan de Nintendo Switch. Deze week komen zowel Monument Valley I & II naar de Switch, beide te koop voor €9,99. Beide zijn prachtige isometrische puzzel games waarin optische illusies en onmogelijke perspectieven de boventoon voeren. Jij begeleid deze personages door vreemde omgevingen, terwijl je paden manipuleert om de uitgang te vinden. In deel I volg je prinses Ida die op zoek is naar vergiffenis en iets probeert terug te brengen dat ze lang geleden gestolen heeft. Deel II gaat over moeder Ro en haar zoon, en is een verhaal over ouderschap, groei en de kracht van het loslaten.

Rusty Rabbit

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 17 april 2025

Rust Rabbit is een metroidvania wiens verhaal zich afspeelt in een wereld waar de mensheid de aarde heeft verlaten na een nieuwe ijstijd. Na een tijd kwam er een nieuw ras dat over de wereld regeerde, en deze keer waren dat… konijnen? Deze konijnen zien het oude menselijk ras als “reuzen” en hebben de enorme ruïnes die zijn achtergebleven “Smokestack Mountain” genoemd. Konijnen die dapper genoeg zijn om deze ruïnes te doorzoeken worden “Rust Diggers” genoemd.

Jij speelt zo’n rust digger, een oud konijn genaamd “Stamp”. Elke dag maakt hij een trip naar Smokestack Mountain, en op een dag komt hij een ander team rust diggers tegen dat zichzelf de “BBs” noemt. Al snel gaat hij met hen mee op een reis om nog dieper in Smokestack Mountain door te dringen. Daar komt hij vreemde, eeuwenoude opslag apparaten tegen, één welke van zijn vervreemde dochter blijkt te zijn. Om dit mysterie op te lossen en zijn dochter te vinden kan hij niets anders doen dan dit spoor blijven volgen…

Gelukkig doet Stamp dat niet alleen! Met zijn trouwe Mech “Junkster” verken je deze bevroren wereld. “Smash & Dash” je een weg door de ruïnes die nog het meest op een doolhof lijken: maar met je mech’s snelheid en kracht wordt ontdekken een eitje! Sla blokken kapot, vind schatten en gebruik onderdelen die je vind om Junkster te upgraden.

Sacre Bleu

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 17 april 2025

Sacre Blue is een bullet-time action platformer die zich afspeelt ten tijde van de Franse revolutie. De Franse aristrocratie is veranderd in een leger van gal spuwende zombies, en het is aan jouw om deze een kopje kleiner te maken. Door slim gebruik te maken van je donderbus kun je jezelf van platform naar platform lanceren en vijanden neerhalen in sierlijke bullet-time luchtgevechten. Storm door het uitgestrekte Bastille gevangeniscomplex, verzamel onderdelen om een luchtschip te bouwen en ontdek een groot compleet waarbij de toekomst van heel Frankrijk op het spel staat! Ontdek geheimen in schaduwrijke hoeken en ontgrendel nieuwe content met uitdagingen die het geheel nog moeilijker maken.

Wat verder verschijnt in de week van 14 tot en met 20 april

15 april – Hot Rod Mayhem

15 april – Chained Survive Together

16 april – Moving Houses

17 april – Bubble Wizard II Saga

17 april – Mini Hockey Cup

17 april – Irisy Aqua

17 april – Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate

17 april – Sacre Blue

17 april – I, Robot

17 april – Chessarama

17 april – Tempopo

17 april – EGGCONSOLE ‘Dinosaur’ PC-8801mkIISR

17 april – Thought Experiment Simulator

17 april – Lunar Lux

17 april – Vinebound: Tangled Together

17 april – Planeta 55

17 april – Korean Drobe Flying Tour Jebu-do

17 april – Leila

17 april – Maths Pals

17 april – Sneaky All-Nighter

17 april – NecroKing

17 april – Snow Squall Grip

17 april – Skies Above

17 april – Cozy Stitch Puzzle

17 april – Chippy’s Stash

17 april – Cozy Earth: Hawaii Island Love Anime Boys

17 april – I am Busy Digging a Hole

18 april – Lunar Remastered Collection

18 april – Tank vs Tank – Superior Edition

18 april – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Ultra Edition

18 april – Moto Rush GT – Ultra Edition

18 april – Formula Racing Pad 2025 – Premium Edition

18 april – Thrill Penguin

19 april – Dragons Legacy: Monster’s Lair

19 april – Pool With Me

19 april – Masters Bowling

