[December Prijzenfestival #4] Win Shin Megami Tensei V: Vengeance en Darkest Dungeon 2

Onze vijfde giveaway is inmiddels een feit tijdens ons jaarlijkse prijzenfestival in december. En we kunnen alvast een geheimpje verklappen, dat zal ook niet de laatste zijn! Dit keer hebben we twee behoorlijk gewilde games om te verloten, in samenwerking met PLAION. Je maakt dit keer namelijk kans op een fysieke versie van Shin Megami Tensei V: Vengeance of Darkest Dungeon 2. Hoe maak je kans op een van deze toffe games?

Dit keer kun je jouw voorkeur opgeven! Je doet mee door onder dit bericht te reageren met daarin vermeld welke game jij graag wil winnen (1 titel noemen) én waarom. Let op: je doet dus alleen mee als je de vraag beantwoord zoals wordt verwacht, om het uiteindelijke loten eerlijk te houden. Je noemt dus slechts een van beide games met daarbij waarom jij die zou willen winnen! Meedoen kan dit keer tot en met 20 december aanstaande, dus wees er snel bij! Om mee te doen heb je een Daily Nintendo-account nodig, al kun je die hier gratis en gemakkelijk aanmaken!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars zullen via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten.