DOOM én DOOM II krijgen een gebundelde fysieke release

Afgelopen jaar verschenen er vernieuwde digitale versies van DOOM en DOOM II – ook voor de Nintendo Switch. Maar verdient de vader van de first-person shooters niet meer dan dat? Limited Run Games vindt – terecht – van wel, en heeft er dus werk van gemaakt. Er komen maar liefst drie fysieke edities aan: een standaard editie, een Big Box-editie en een Will It Run-editie. En met name die laatste verdient wat toelichting.

Je hebt special editions, en je hebt de Will It Run-editie van DOOM en DOOM II. Als eerste springen de goodies natuurlijk in het oog. We zien bijvoorbeeld trading cards, cassettes met de soundtrack (inclusief IDKFR-soundtrack), een Cacodemon-collectible op een magnetische voet, een handheld Cacodemon waarop je DOOM kunt spelen en een “Box that plays DOOM”. En dan hebben we het alleen nog over de fysieke extraatjes die je erbij krijgt. Ook inhoudelijk heeft Will It Run heel wat te bieden:

DOOM

DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for DOOM II

No Rest for the Living

Sigil & Sigil II

Legacy of Rust (een nieuwe episode ontwikkeld in samenwerking id Software, Nightdive Studios en MachineGames

Een nieuwe collectie met 25 Deathmatch levels

Dit komt neer op in totaal 187 maps en 43 Deathmatch maps in DOOM en DOOM II samen. Daarnaast zijn er allerlei verbeteringen toegevoegd, zoals toegankelijkheidsopties, KEX engine en BOOM source compatibility voor het gebruik van diverse mods van de DOOM community.

Da’s een aardig pakketje, en daar hangt dan ook een aardig prijskaartje aan. De Will It Run-editie, gelimiteerd tot 666 exemplaren, zal $ 666,66 kosten. Wie iets milder voor zijn bankrekening wil zijn, kan ook natuurlijk ook een van de andere edities overwegen. De Big Box-editie gaat $ 99 kosten, en de standaardeditie $ 29. Pre-orders kunnen vanaf 18 april worden geplaatst.