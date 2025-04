Platformer Thrill Penguin komt later deze week uit

Wie op zoek is naar een eenvoudige platformer om het paasweekend mee door te komen, heeft geluk. Later deze week – vrijdag 18 april om precies te zijn – komt Thrill Penguin uit op de Nintendo Switch. Deze game met retrolook is gemaakt door Sylph en wordt uitgegeven door Ratalaika Games, bekend van hun indiegames.

In deze platformer speel je als een pinguïn met serieuze parkourskills – én een stoere bandana. Het doel van deze gevederde rivaal van menig Assassin’s Creed-hoofdpersonage is om een ware parkourmeester te worden. Challenge accepted? Thrill Penguin neemt je mee door meer dan 50 levels, met natuurlijk ook de nodige boss fights. Er zijn meerdere moeilijkheidsgraden om uit te kiezen, dus je maakt het jezelf zo moeilijk of gemakkelijk als je zelf wilt. In de onderstaande trailer kunnen we alvast kennis maken met de game:

Thrill Penguin komt digitaal uit in de Nintendo eShop en zal € 4,99 kosten.