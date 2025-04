Shotgun Cop Man krijgt releasedatum

Van de buitenkant lijkt Shotgun Cop Man misschien een spel zoals een 8-jarige dat bedacht zou hebben. Niet alleen vanwege de naam of het niveau van de key art, maar ook vanwege het plot. Het is namelijk de bedoeling dat jij, Shotgun Cop Man, Satan gaat arresteren. Gelukkig is de maker niet echt een basisschoolkind: Shotgun Cop Man is een creatie van DeadToast Entertainment. Deze ontwikkelaar is bekend van My Friend Pedro, een eveneens bizarre game waarin het hoofdpersonage op aanwijzingen van een zwevende banaan op oorlogspad gaat. Dat Shotgun Cop Man onderweg was wisten we al, maar dankzij een nieuwe trailer weten we nu ook wanneer we de game kunnen verwachten. Op 1 mei al!

In Shotgun Cop Man spelen je wapens de hoofdrol. Niet alleen om je een weg door de vijanden te banen, maar ook om je door de levels te verplaatsen! De game heeft meer dan 150 levels met verschillende eindbazen, maar je kunt ook aan de slag met zelf- of door anderen gemaakte levels. En uiteraard zijn er ook verschillende uitdagingsmodi zoals ‘geen damage’ of ‘speedrun’ aanwezig. De verwachting is dat de game $9.99 zal zijn in de eShop en zal dan een vergelijkbare prijs in euro’s hebben. Ga jij Satan confronteren met de lange arm van de wet? Laat het ons weten in de comments!