To the Moon: Sigmund Minisode 1-2 komt naar de Switch

De To the Moon-reeks werd de afgelopen jaren zeer goed ontvangen. Op de Nintendo Switch zijn To the Moon en het vervolg Finding Paradise al beschikbaar. Binnenkort kunnen fans van To the Moon hun hart ophalen. Er komt namelijk wat nieuws naar de Switch. To the Moon: Sigmund Minisode 1-2 bestaat uit twee delen die al eerder op pc verschenen. Zo verscheen de eerste al in 2013 en de tweede in 2015. Begin 2025 zullen ze in de Nintendo eShop uitkomen. Onderaan dit artikel kan je alvast de trailer bekijken.

In To the Moon: Sigmund Minisode 1-2 volg je Eva Rosalene en Neil Watts en ontdek je hun achtergrond. De verhalen hebben een duidelijk kerstsfeertje waardoor het passend is voor de tijd van het jaar. Ook ontdek je de ethische dilemma’s waar ze mee te maken hebben met hun werk voor Sigmund Corporation.

Heb jij zin in deze spin-offs van To the Moon? Laat het ons weten in de reacties!