Bekijk nu jouw Nintendo Switch-jaaroverzicht

Het is weer tijd voor het jaarlijkse overzicht van Nintendo. Ben jij net zo benieuwd als ik?

Welke games heb jij allemaal gespeeld en hoelang?

Soms is het schrikken, soms is het verrassend; het Nintendo Switch-jaaroverzicht is iets om naar uit te kijken. Er komen allerlei leuke feitjes naar voren. Bijvoorbeeld hoelang jij hebt gegamed in 2024. Of welke games jij het langst hebt gespeeld en wanneer. Zo was in mijn geval augustus dé maand om te gamen. Als Mario-gamer stonden er veel games van de loodgieter in mijn lijstje. Denk aan Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Party Jamboree en Super Mario RPG. Stuk voor stuk heerlijke games om thuis en onderweg te spelen. Ik heb weer genoten van een heerlijk Nintendo-jaar. Jullie ook? De website is hier te vinden. Veel plezier!

Wat zijn jullie leukste feitjes uit het jaaroverzicht? Deel ze in de comments!