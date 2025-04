Pocket Bravery krijgt launchtrailer

Wie van een potje vechten houdt én gek is op retro-games zou zomaar eens flink wat plezier kunnen beleven aan Pocket Bravery. De game is nu verkrijgbaar voor onder andere de Nintendo Switch en daar hoort natuurlijk een bijbehorende launchtrailer bij. Pocket Bravery is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar.

Pocket Bravery is geïnspireerd door klassieke vechtspellen uit de jaren ’90 zoals Street Fighter, Fatal Fury en The King of Fighters. Met originele personages, levendige kleuren en een indrukwekkend vechtsysteem, is ‘Pocket Bravery’ ontworpen met spelers van hoog niveau in het achterhoofd, terwijl het gemakkelijk toegankelijk is voor beginners om op te pikken en te spelen! In totaal kun je kiezen uit 12 vechters met 20 gebieden om in te vechten. Naast lokaal of online spelen kent de game ook een story mode. Hierin volg het verhaal van Nuno en anderen terwijl ze de criminele organisatie Matilha onderzoeken.

